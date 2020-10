Peter Stadlhofer

Biografie

Peter Stadlhofer stammt aus Heilbrunn in der Steiermark. Als er zehn Jahre alt war, begann sein Tuba-Unterricht bei Erich Bendl am Johann-Joseph-Fux-Konservatorium in Graz. Nach einem Jahresvertrag im Bruckner Orchester Linz von 2003 bis 2004, wurde Peter Stadlhofer in die Orchesterakademie der Münchner Philharmoniker aufgenommen. Von 2005 bis 2007 war er Tubist im Orchester der Wiener Volksoper.

Neben seiner Tätigkeit bei der NDR Radiophilharmonie spielt Peter Stadlhofer im österreichischen Ensemble Pro Brass, im Blechbläserquintett Styrian Brass, bei den NDR Philharmonic Brass sowie im Ensemble Bull Horns.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Das war die Blaskapelle meines Heimatortes Heilbrunn, in der ich schon als Kind Tuba gespielt habe.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Die "Rosenkavalier"-Suite von Richard Strauss ist eines meiner Lieblingsstücke.

Wenn Sie nicht Tuba spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Das wäre die Steirische Harmonika.