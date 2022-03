Ningjie Huang

2. Violine

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2022

Biografie

2019 erspielte sich Ningjie Huang einen der begehrten Plätze in der Joseph Joachim Akademie und war in dieser Zeit bereits als Orchester- und Kammermusikerin bei der NDR Radiophilharmonie zu erleben. Gleich nach Beendigung ihrer Zeit als Akademistin wurde sie Mitglied in der Gruppe der 2. Violinen des Orchesters.

Zum Studium nach Hannover

Nach Hannover kam Ningjie Huang schon als 16-Jährige, um an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) zu studieren. Von 2014 bis 2020 absolvierte sie dort ihr Bachelor- und Masterstudium bei Adam Kostecki. Seit Sommer 2020 studiert sie nun an der HMTMH in der Soloklasse von Ulf Schneider. Während ihres Studiums gewann die junge Musikerin bei der International Violin Competition "Andrea Postacchini" 2016 in Italien den 3. Preis.

Geboren in Fuzhou, musikalische Ausbildung in Shanghai

Ningjie Huang wurde im chinesischen Fuzhou geboren und ist Tochter einer Musikerfamilie: Die Mutter ist Geigerin, der Vater Hornist. Als sie vier Jahre alt war, begann ihre musikalische Ausbildung am Klavier. Zwei Jahre später wechselte sie zu ihrem Lieblingsinstrument - der Geige. Im Alter von zehn Jahren ging sie nach Shanghai und besuchte das dortige Konservatorium und die angeschlossene Grund- und Mittelschule.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Mein allererstes Projekt mit der NDR Radiophilharmonie war eine Konzerttournee durch China. Mit meinem Traumorchester spielte ich in meinem Heimatland Beethovens berühmte Sinfonien Nr. 5 und Nr. 6 "Pastorale" - das ist und bleibt für mich ein unvergessliches und sehr berührendes Erlebnis. Meine Eltern konnten eines der Konzerte besuchen und waren sehr begeistert und stolz auf mich.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 5.

Wenn Sie nicht Violine spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Ich würde gerne Horn spielen. Schon in meiner Kindheit habe ich beschlossen, dass ich entweder Geige oder Horn spielen möchte.