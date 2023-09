Maximilian Sutter

Trompete

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2023

Biografie

Vor seinem Engagement bei der NDR Radiophilharmonie ab der Spielzeit 2023/24 war Maximilian Sutter zwei Jahre Solo-Trompeter beim Göttinger Symphonieorchester. Frühere Anstellungen führten ihn u. a. zum Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin sowie zum Niedersächsischen Staatsorchester Hannover.

Jungstudent bei Reinhold Friedrich

Maximilian Sutter wurde in Aalen (Baden-Württemberg) geboren. Seine musikalische Ausbildung begann auf dem Klavier, bevor er parallel dazu im Alter von fünf Jahren den ersten Trompetenunterricht bei seinem Vater sowie später bei Markus Klein in Fellbach erhielt. 2008 wurde er Jungstudent bei Reinhold Friedrich an der Hochschule für Musik Karlsruhe und absolvierte dort von 2013 bis 2017 sein Bachelorstudium.

Zum Masterstudium nach Hannover

Nach Hannover führte ihn bereits sein Masterstudium, das er bei Jeroen Berwaerts an der Hochschule für Musik, Theater und Medien mit Auszeichnung abschloss. Derzeit studiert er bei Gabor Tarkövi an der Universität der Künste Berlin.

Auszeichnungen bei Wettbewerben

Beim Deutschen Musikwettbewerb war Maximilian Sutter 2019 Finalist. Darüber hinaus wurde er als Solist und Kammermusiker mit seinem Ensemble Ardenti Brass bei zahlreichen weiteren Wettbewerben ausgezeichnet, etwa beim Internationalen Bodensee Musikwettbewerb, beim Internationalen Trompetenwettbewerb Bad Säckingen, beim Internationalen Wettbewerb für Blechbläserensembles Passau sowie beim Internationalen Jan Koetsier Wettbewerb in München. Er ist zudem Stipendiat diverser Stiftungen gewesen, darunter die Studienstiftung des deutschen Volkes, der Marie-Luise Imbusch-Stiftung Lübeck und die Yamaha Music Foundation of Europe.

Erste CD-Einspielung

2019 erschien mit dem Ardenti Brass seine erste CD "Aura", eine Aufnahme, die in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk entstand.

Trompeter in internationalen Jugendorchestern - Auftritte als Solist

Maximilian Sutter war Mitglied renommierter europäischer Jugendorchester, darunter das Bundesjugendorchester, die Junge Deutsche Philharmonie und das Gustav Mahler Jugendorchester. Solistisch trat er mit den Nürnberger Symphoniker, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, den Baden-Badener Philharmonikern und dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim auf.

Aushilfstätigkeiten bei Orchestern von Europa bis Indien

Als Aushilfe gastiert Maximilian Sutter beispielsweise beim hr-Sinfonieorchester, beim WDR Rundfunkorchester, beim Staatsorchester Stuttgart, beim Orchestra National de España Madrid, beim Lucerne Festival Brass Ensemble und dem Symphony Orchestra of India.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Das war als 16-jähriges Mitglied des Bundesjugendorchester: Wir spielten Bruckners Sinfonie Nr. 9 in der ausverkauften Berliner Philharmonie unter Sir Simon Rattle. Eine atemberaubende Atmosphäre, die meinen Wunsch, Orchestermusiker zu werden, noch bestärkt hat!

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Unmöglich, das auf ein einziges Werk zu reduzieren, aber um ein paar zu benennen: Selbstverständlich ist da ganz viel Mahler und Strauss dabei, vor allem Mahlers Siebte Sinfonie und die Alpensinfonie von Strauss. Beethovens Sinfonie Nr. 7 ist die wahrscheinlich am meisten gespielte Sinfonie in meiner Playlist! Ganz ohne Bläserbeteiligung ist eins meiner Lieblingswerke das Klaviertrio in a-Moll von Maurice Ravel, allen voran der dritte Satz. Da hätte man sich gewünscht, doch ein wenig mehr Klavier geübt zu haben, um das Stück spielen zu können …

Wenn Sie nicht Trompete spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Im klassischen Bereich vermutlich Cello. Ansonsten ganz klar Jazz-Klavier im Stile von Michel Camilo!