Gemma Lee

1. Violine

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2023

Biografie

Gemma Lee ist Australierin und wurde in Sydney geboren. Am Sydney Conservatorium of Music, an dem sie das "Frank Hammond Merit"-Stipendium erhielt, schloss sie ihr Bachelorstudium bei Goetz Richter ab. In ihrem Heimatland sammelte sie auch erste Orchestererfahrungen: als Akademistin des Sydney Symphony Orchestra und als Geigerin im Australian Chamber Orchestra.

Aus der Heimatstadt Sydney zum Masterstudium nach Hannover

Ihr Masterstudium absolvierte Gemma Lee an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bei Ulf Schneider. Seit 2021 setzt sie ihre musikalische Ausbildung bei Rudens Turku fort.

Engagement beim Gewandhausorchester Leipzig

Bevor Gemma Lee 2023 Mitglied der Gruppe der 1. Violinen der NDR Radiophilharmonie wurde, spielte sie ab 2020 mit einem Zeitvertrag beim Gewandhausorchester Leipzig - ebenfalls in der Gruppe der 1. Violinen.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

In meiner Schule in Sydney wurden viele Musicals aufgeführt, z. B. "Alice in Wonderland" oder "Les Misérables". Ich erinnere mich, dass wir vorher fast sechs Monate geprobt haben, und ich fand diesen Probenprozess als Kind immer faszinierend. Manchmal konnten meine Schwester, die auch Geige spielte, und ich ein Pult im Orchester teilen - wir haben die ganze Zeit viel Spaß gehabt und gelacht.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Alles von Mozart! Zum Hören, zum Spielen, zum Singen. Es ist immer wieder eine Überraschung, wie viel Charakter und pure Schönheit in der Einfachheit seiner Musik steckt.

Wenn Sie nicht Violine spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Eine sehr schwierige Frage. Bisher gab es für mich nur die Geige. Aber ich liebe es, Klaviermusik zu hören - also dann wohl Klavier.