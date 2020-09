Birgit Bachhuber

Harfe, Solo-Harfe

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 1992

Biografie

Ihren ersten Harfenunterricht erhielt Birgit Bachhuber bereits mit acht Jahren. Bald folgte sie ihrer Lehrerin Maria Graf als Jungstudierende an die Hochschule für Musik und Theater in München und später zum Vollstudium an die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Kammermusikkurse (u. a. am Mozarteum Salzburg), die Teilnahme an Meisterkursen bei Vera Dulova (Moskau) und Pierre Jamet (Paris) sowie die Mitgliedschaft im Bayerischen Landesjugendorchester und im Bundesjugendorchester ergänzten ihre Ausbildung. Darüber hinaus spielte sie im Schleswig-Holstein Festival Orchestra (unter Sergiu Celibidache) sowie in der Jungen Deutschen Philharmonie. Von 1997 bis 2000 hatte sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. Von 2005 bis 2010 unterrichtete sie an der HMTMH.

Birgit Bachhuber ist eine gefragte Kammermusikerin. Zusammen mit ihren Kolleg*innen der NDR Radiophilharmonie wirkt sie regelmäßig in den Kammermusik-Reihen des Orchesters mit. Darüber hinaus ist sie im Education-Bereich Discover Music! zu erleben, sowohl bei den Konzertveranstaltungen im NDR Funkhaus als auch bei Projekten z. B. in Schulen.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Mein prägendstes „musikalisches“ Erlebnis war – da war ich noch Vorschulkind –, dass ich bei meiner damals noch Blockflöten-Lehrerin Maria Graf übernachten durfte, auf einer Matratze zu Füßen ihrer Harfe, und ihr auch ab und zu beim Harfe-Üben zuhören durfte. Außerdem lief in meinem Elternhaus fast den ganzen Tag Bayern 4 Klassik. Prägend war auch mein erstes Mal im Orchester, als ich mit 13 Jahren im Bundesjugendorchester bei Bruckners Sinfonie Nr. 8 mitspielte. Das war ein Sprung ins eiskalte Wasser, aber ich war total begeistert.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der „klassischen“ Musik?

Ein Lieblingswerk habe ich nicht.

Wenn Sie nicht Harfe spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Wenn ich nicht Harfe spielen würde, würde ich gern Cello oder Horn und Klavier spielen können.