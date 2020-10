Alexander Mayr

Trompete

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2016 (Orchestervorstand)

Biografie

Vor seinem Engagement bei der NDR Radiophilharmonie war Alexander Mayr von 2011 bis 2016 Trompeter an der Staatsoper Hannover. Er ist gebürtiger Österreicher und wuchs in Goldegg im Pongau (Salzburger Land) auf. Im Alter von sechs Jahren begann seine Trompeten-Ausbildung am Musikum in Salzburg. Von 2003 bis 2006 absolvierte er ein Vorbereitungsstudium an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz bei Josef Eidenberger. Ab 2006 studierte er in der Klasse von Josef Pomberger an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. 2015 schloss er sein Studium bei Jeroen Berwaerts an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ab. Als Aushilfe gastierte er u. a. bei den Wiener Philharmonikern und beim Gewandhausorchester Leipzig.

Alexander Mayr ist Mitglied des Blechbläserensembles "phil Blech Wien", mit dem er auf renommierten Konzertpodien in Europa und in China konzertiert hat. Als Kammermusiker tritt er u. a. mit Kolleginnen und Kollegen des NDR Radiophilharmonie Orchesters auf.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Mein erster Kontakt zur Musik kam über die örtliche Blasmusikkapelle in meinem Heimatort.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Ein Lieblingsstück kann ich nicht benennen. Als Trompeter habe ich natürlich eine Schwäche für Mahler, Bruckner und Richard Strauss.

Wenn Sie nicht Trompete spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Wenn ich nicht Trompete spielen würde, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Beruf - und würde Flügelhorn in der Blaskapelle spielen.