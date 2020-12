Sinfoniekonzert mit Angela Hewitt

Für Hyperion spielt die kanadische Pianistin sämtliche Klavierkonzerte Mozarts ein, und eines davon wird sie auch in Hannover vorstellen. Das Mozart'sche Klavierkonzert, welches Angela Hewitt in Hannover präsentieren wird, ist das prachtvoll-tiefsinnige C-Dur-Konzert von 1786. Zugleich Abschluss und Höhepunkt der 12 großen Wiener Konzerte Mozarts, entstand es im Anschluss an den "Figaro" – und tatsächlich wechseln in ihm Stimmungen und Charaktere so rasch wie auf der Opernbühne. David Afkham, Dirigent des Abends, ist seit September 2019 Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Orquestra y Coro Nacional de España. 1983 in Freiburg geboren, ist er einer der gefragtesten (Gast-) Dirigenten bei den besten Orchestern und Opernhäusern in Deutschland und der Welt.