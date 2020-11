Milow: First Day Of My Life

Auf ungewöhnliche Art haben wir Milows aktuelle Single "First Day Of My Life" als Musikvideo aufgenommen. Arrangiert von Miki Kekenj, haben Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie ihren Part auf der Bühne des Großen Sendesaales des NDR Hannover eingespielt. Anschließend hat Milow seinen Part (mit der Instrumentalmusik per Knopf im Ohr) in Belgien im Studio eingesungen. Dann wurde zusammengefügt. Aber mehr wollen wir dazu noch gar nicht verraten. Schauen Sie sich einfach das Ergebnis an.