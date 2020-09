Susanne Geuer

Klarinette

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2018

Biografie

Nach Hannover kam Susanne Geuer, die in Bergisch Gladbach geboren wurde, bereits zum Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien bei Johannes Peitz. Orchestererfahrung sammelte sie u. a. als Klarinettistin in der Jungen Deutschen Philharmonie und im Festivalorchester des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Darüber hinaus war sie von 2016 bis 2018 Mitglied in der Orchesterakademie des Bayerischen Staatsorchesters in München, spielte bei zahlreichen Aufführungen in der dortigen Staatsoper und lernte die besonderen Arbeitsbedingungen des Opernbetriebs kennen. Gleich im Anschluss an ihr Engagement in München führte der Weg der jungen Musikerin zur NDR Radiophilharmonie, deren festes Mitglied sie seit Herbst 2018 ist.

Als Kammermusikerin ist Susanne Geuer mit Kolleginnen und Kollegen der NDR Radiophilharmonie in der Saison 2020/21 in der Blauen Stunde „Zwischen-Zeit“ zu erleben.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Es gibt eine Kassettenaufnahme, entstanden bei einer meiner ersten Unterrichtsstunden, als ich vier Jahre alt war. Mittendrin möchte ich abbrechen, weil ich unzufrieden bin und die Lehrerin hält mich gerade noch davon ab, meinen Bogen kaputtzumachen … Mittlerweile bin ich etwas geduldiger geworden.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der „klassischen“ Musik?

Das wechselt täglich - vielleicht die „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss.

Wenn Sie nicht Geige spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Ein Instrument mit einem warmen Klang in der Mittellage: Bratsche oder Horn.