Stefan Schultz

Trompete, Solo-Trompete

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2010

Biografie

Seit gut 10 Jahren spielt Stefan Schultz als Solo-Trompeter in der NDR Radiophilharmonie. Zuvor war er beim Niedersächsischen Staatsorchester Hannover fest engagiert. Regelmäßig ist Stefan Schultz auch als Konzertsolist der NDR Radiophilharmonie zu erleben, u. a. bei den Barockkonzerten in Herrenhausen in Hannover, und tritt mit seinen Kolleginnen und Kollegen in ganz unterschiedlichen Formationen in den Kammermusik-Reihen des NDR auf. Darüber hinaus ist er als Solist sowie mit verschiedenen Blechbläserensembles in ganz Deutschland zu hören. Als Barocktrompeter konzertiert Stefan Schultz regelmäßig mit der Hannoverschen Hofkapelle. Neben seiner Tätigkeit bei der NDR Radiophilharmonie hat er u. a. im Lucerne Festival Orchestra gespielt.

Der gebürtige Franke erhielt am Nürnberger Konservatorium bei Bernhard Schreier den ersten Trompetenunterricht. Sein Studium absolvierte er an der Musikhochschule Karlsruhe bei Reinhold Friedrich und Klaus Schuhwerk. Anschließend wechselte er nach München: Als Akademist spielte er bei den Münchner Philharmonikern und studierte bei Guido Segers und Erich Rinner (beide Solo-Trompeter der Münchner Philharmoniker). Aushilfstätigkeiten führten ihn an die Bayerische Staatsoper. Heute ist Stefan Schultz als Dozent an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover selbst lehrend tätig.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Das war ein Konzert mit dem Trompeter Maurice André. Ich glaube, ich war damals so etwa 10 Jahre alt.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Im Bereich Klassik ist das die Klaviersonate c-Moll op. 13, Beethovens "Pathétique".

Wenn Sie nicht Trompete spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Ehrlich gesagt gibt und gab es für mich keine Alternative zur Trompete, über andere Instrumente habe ich nie ernsthaft nachgedacht - ich hätte sonst eher einen anderen Beruf ergriffen ...