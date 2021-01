Raimund Peschke

1. Pauker und Solo-Pauker mit der Verpflichtung zum Schlagzeug

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 1997

Biografie

Raimund Peschke wurde in Berlin geboren und studierte dort an der Hochschule der Künste. Nach einer Tätigkeit als Solo-Pauker am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen spielte er in der Deutschen Oper am Rhein bei den Düsseldorfer Sinfonikern und beim NDR Elbphilharmonie Orchester in Hamburg.

Neben seiner Tätigkeit bei der NDR Radiophilharmonie ist Raimund Peschke seit 1990 Mitglied des Bayreuther Festspiel-Orchesters.