Oliver Arlt

1. Schlagzeuger mit der Verpflichtung zur Pauke

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2010

Biografie

Oliver Arlt wurde 1981 in Hameln geboren und wuchs in Bad Münder auf. Er ist verheiratet. Seine Ausbildung begann er 1988 beim Starriders Drum & Bugle Corps in Bad Münder. Den ersten professionellen Schlagzeugunterricht erhielt er 1994 bei Stefan Polzer. 2002 nahm Oliver Arlt sein Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover bei Professor Boettger auf und studierte unter anderem bei Erich Trog (Deutsches Sinfonieorchester), Guido Marggrander (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) und Hilko Schomerus.

Seinen beruflichen Werdegang begann Oliver Arlt 1999 als Schlagzeuglehrer an der Musikschule Langenhagen. Von 2005 bis 2006 war er Akademist der Essener Philharmoniker. Bei der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herford hatte er anschließend für zwei Jahre eine Festanstellung als Schlagzeuger und Pauker. Darauf folgten zwei Jahre als Schlagzeuger bei der Komischen Oper in Berlin.

Neben seiner Tätigkeit bei der NDR Radiophilharmonie spielt Oliver Arlt als Percussionist in einer Salsa-Band.