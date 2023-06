Jussef Eisa

Klarinette

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2023

Biografie

Vom Studium an der Hochschule für Musik Detmold im beschaulichen Ostwestfalen und nach Engagements an der Bayerische Staatsoper in München und an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin hat er nun einen Platz bei der NDR Radiophilharmonie in Hannover gefunden. Wir begrüßen ganz herzlich Jussef Eisa in unserer Klarinettengruppe!

Weitere Informationen folgen in Kürze.