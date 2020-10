Johannes Otter

Horn

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2010

Der aus der Schweiz stammende Johannes Otter war vor seiner Festanstellung bei der NDR Radiophilharmonie Hornist bei den Duisburger Philharmonikern, bei der Staatsoper Hannover und beim Konzerthausorchester Berlin sowie stellvertretender Solo-Hornist bei der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford. Frühe Orchestererfahrungen sammelte er zudem u. a. im Schleswig-Holstein Festival Orchestra, bei den Berliner Sinfonikern sowie bei der Lucerne Festival Academy und der Internationalen Ensemble Modern Akademie. Neben seiner Orchestertätigkeit entwickelt Johannes Otter insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Musik diverse eigene Projekte und arbeitete hier beispielsweise mit Pierre Boulez, Heinz Holliger, Daniel Schnyder und Trygve Madsen zusammen. Außerdem ist er Mitglied im Blechbläserquintett BlechDACH. Als Kammermusiker wirkt er u. a. regelmäßig in den Kammermusik-Reihen der NDR Radiophilharmonie mit.

Seinen ersten Hornunterricht erhielt Johannes Otter als 11-Jähriger bei Stefan Ruf an der Musikschule seines Heimatortes Arlesheim (Kanton Basel-Landschaft). Fünf Jahre später wechselte er an die Musikakademie Basel. Anschließend absolvierte er sein Studium bei Marie-Luise Neunecker an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und an der Berliner Hochschule für Musik "Hanns Eisler". Nach einem Masterstudium Neue Musik in Stuttgart, schloss er in Basel sein Masterstudium in Musikpädagogik ab. Inzwischen ist Johannes Otter, der mit verschiedenen internationalen Preisen ausgezeichnet wurde, selbst ein gefragter Dozent, etwa bei den Musikkurswochen in Arosa und bei der Jungen Deutschen Philharmonie. Von 2009 bis 2011 war er Assistent von Norbert Sterz an der Hochschule für Musik in Detmold. Seit 2012 ist er Professor an der Hochschule der Künste in Bern.