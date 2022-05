Stand: 08.05.2022 15:00 Uhr Ermäßigungen

Preisermäßigungen …

… erhalten Sie bei Abonnements (gegenüber Einzeltickets), als Studierende und Auszubildende, als Erwerbslose, mit Schwerbehindertenausweis sowie mit der NDR Kultur Karte und der Hausmarke.

Weitere Informationen Ihr Abonnement bei der NDR Radiophilharmonie Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Abonnementsystem der NDR Radiophilharmonie - und gelangen zu einer Übersicht der Ticketpreise im Abo und als Einzelkarten im Vergleich. mehr

5-Euro-Tickets: Großes Konzert zum kleinen Preis

Das neue Angebot der NDR Radiophilharmonie für Studierende, Auszubildende und FSJler*innen: Bereits ab 3 Tage vor dem Konzertabend gibt es Tickets zum Preis von 5,00 EUR inkl. Gebühren. Das Angebot gilt für nahezu alle* Konzerte der NDR Radiophilharmonie und vor allem für jede Preisgruppe - mit etwas Glück also auch für allerbeste Plätze.

Die Ticketbuchungen sind möglich wie folgt: telefonisch unter 0511 277 898 99 sowie an der Tages-/Abendkasse im NDR und am einfachsten natürlich online auf www.ndrticketshop.de. Einfach Wunsch-Platz anwählen, automatisch erscheint dort ab 3 Tage vor dem Konzert die Option € 5,00 und dann buchen.



für alle Personen in Ausbildung

ab 3 Tage vor dem Konzert (bspw. ab Dienstag, wenn das Konzert am Freitag stattfindet)

gültig für alle Konzerte, die von der NDR Radiophilharmonie veranstaltet und im NDR Ticketshop verkauft werden

ausgenommen "Phil & Chill" und die Angebote aus dem Bereich Discover Music!

Weitere Ermäßigungen

Ermäßigungsberechtigt für Einzelkarten und Abos sind des Weiteren Erwerbslose (z.B. Hannover-Aktiv­Pass) (Ermäßigung 50 %) sowie Gäste mit einem Schwerbehindertenausweis (Ermäßigung jeweils 30 %). Für Schwerbehinderte, die laut Ausweis Anspruch auf eine Begleitung haben, gilt, dass sowohl der*die Beeinträchtigte als auch die Begleitung eine Ermäßigung von 50% erhalten. Die Ermäßigungen bei Abonnements beziehen sich auf deren Gesamtpreis.

Abonnements oder Eintrittskarten mit Sonderermäßigung dürfen nur vom Ermäßigungsberechtigten selbst genutzt werden. Die Nachweise müssen unaufgefordert beim Kauf sowie am Veranstaltungsort beim Einlasspersonal vorgezeigt werden.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass verschiedene Ermäßigungsberechtigungen nicht kombiniert werden können. Für Kinder- und Jugendprojekte sowie Kammermusik-Matineen sind aufgrund der ohnehin relativ niedrigen Preisgestaltung nur Rollstuhlfahrer*innen und Schwerbehinderte mit Begleitung sowie Erwerbslose ermäßigungsberechtigt.

Schulklassen

Schulklassen, deren Lehrer*innen und begleitende Eltern erhalten 50% Ermäßigung auf die Konzertkarten. Wenden Sie sich bei Interesse bitte direkt an den NDR Ticketshop.

Im Abo oder mit der NDR Kulturkarte

Besitzer*innen der NDR Kultur Karte erhalten 10% Ermäßigung - auch bei Online-Buchung über den NDR Ticketshop. Zudem besteht die Möglichkeit, eine zweite Karte mit 10% Ermäßigung dazu zu kaufen.

Weitere Informationen Mehr Informationen: NDR Kultur Karte

Einfach mit der Hausmarke zur Abendkasse

Gut zu wissen: Studierende mit der Hannover-Vorteilskarte "Hausmarke" kommen auch einmal kostenlos ins Konzert. Einfach beim NDR-Ticket-Shop anrufen oder die "Hausmarke" mit einer Immatrikulationsbescheinigung und dem Personalausweis an der Abendkasse vorzeigen.

Gruppenermäßigung

Eine Gruppenermäßigung gibt es für unsere Konzerte leider nicht.