Die Joseph Joachim Akademie Stand: 24.09.2024 15:46 Uhr Die NDR Radiophilharmonie und die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover haben gemeinsam die Joseph Joachim Akademie gegründet, um die Exzellenz im Orchesterbereich zu fördern.

Die Joseph Joachim Akademie bereitet junge Musikerinnen und Musiker auf eine Tätigkeit im Orchester vor. Sie vergibt sieben Stipendien über die Dauer von zwei Jahren. Mit Gründung und Beginn der Fördertätigkeit im Jahr 2016 hat die Akademie inzwischen so einige Musikerinnen und Musiker in Ausbildung gehabt.

Akademiestelle Violine: Jetzt bewerben!

Bewerbungen sind bis zum 11. November 2024 ausschließlich online über muvac.com (nach Freischaltung) möglich. Rückfragen unter: 0511 / 988-2353 oder per E-Mail an bewerbung.probespiel_nds@ndr.de

Was beinhaltet das Stipendium?

Die Akademistinnen und Akademisten haben die Möglichkeit, sich durch instrumentalen Einzelunterricht, Kurse und Workshops bei Mitgliedern der NDR Radiophilharmonie und an der Hochschule für Musik und Theater Hannover fortzubilden. Außerdem wirken die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Joseph Joachim Akademie in Proben, Konzerten und Aufnahmen der NDR Radiophilharmonie mit. Am Ende jeder Saison präsentieren sie sich in einer Kammermusik-Matinee mit eigenem Programm.

Alle Informationen im Überblick Voraussetzungen: Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation

Altersgrenze: 28 Jahre

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Finanzielle Unterstützung: 850,- Euro monatlich



Ausbildungsprogramm: Instrumentaler Einzelunterricht bei Mitgliedern der NDR Radiophilharmonie; Probespielvorbereitung; Workshops mit dem Chefdirigenten Stanislav Kochanovky und namhaften Solist:innen; musikerspezifisches Yoga; Gasthörerstatus an der HMTM Hannover

Mitwirkung im Orchester: Proben, Konzerte und Aufnahmen (entspricht ungefähr einer halben Stelle); Kammermusik



Mehr Informationen auf der Webseite der Joseph Joachim Akademie

Das sind unsere Akademistinnen und Akademisten

Zur Zeit gibt es einen fortlaufenden Wechsel in der Joseph Joachim Akademie. In der folgenden Bildergalerie stellen wir Ihnen die neuen Mitglieder vor. In den kommenden Wochen folgen weitere Neuvorstellungen - schauen Sie also bald wieder vorbei.