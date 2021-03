Die Joseph Joachim Akademie Die NDR Radiophilharmonie und die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover haben gemeinsam die Joseph Joachim Akademie gegründet, um die Exzellenz im Orchesterbereich zu fördern.

Die Joseph Joachim Akademie bereitet junge Musikerinnen und Musiker auf eine Tätigkeit im Orchester vor. Sie vergibt sieben Stipendien über die Dauer von zwei Jahren. Mit Gründung und Beginn der Fördertätigkeit im Jahr 2016 hat die Akademie inzwischen den dritten Jahrgang zu verzeichnen.

Was beinhaltet das Stipendium?

Die Akademistinnen und Akademisten haben die Möglichkeit, sich durch instrumentalen Einzelunterricht, Kurse und Workshops bei Mitgliedern der NDR Radiophilharmonie und an der Hochschule für Musik und Theater Hannover fortzubilden.

Außerdem wirken die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Joseph Joachim Akademie in Proben, Konzerten und Aufnahmen der NDR Radiophilharmonie mit. Am Ende jeder Saison präsentieren sie sich in einer Kammermusik-Matinee mit eigenem Programm.

Aktuelle Ausschreibungen der Joseph Joachim Akademie

Cello

Kontrabass

Bewerbungen bitte ausschließlich online über muvac.com

Aufgrund der aktuellen bundesweiten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus sind die angesetzten Probespiele für die Positionen Cello und Kontrabass auf unbestimmte Zeit verschoben. Sobald neue Daten für die Probespiele feststehen, werden wir sie an dieser Stelle bekannt geben.

Rückfragen bitte telefonisch unter: 0511 / 988-2353 oder per E-Mail an: bewerbung.probespiel_nds@ndr.de



NORDDEUTSCHER RUNDFUNK

Landesfunkhaus Niedersachsen

Orchesterbüro

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

30169 Hannover

Alle Informationen im Überblick Voraussetzungen: Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation

Altersgrenze: 28 Jahre

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Finanzielle Unterstützung: 800,- Euro monatlich



Ausbildungsprogramm: Instrumentaler Einzelunterricht bei Mitgliedern der NDR Radiophilharmonie; Probespielvorbereitung; Workshops mit dem Chefdirigenten Andrew Manze und namhaften Solisten; musikerspezifisches Yoga; Gasthörerstatus an der HMTM Hannover

Mitwirkung im Orchester: Proben, Konzerte und Aufnahmen (entspricht ungefähr einer halben Stelle); Kammermusik



Mehr Informationen auf der Webseite der Joseph Joachim Akademie

Downloads Die Probespiel-Programme Hier können Sie sich eine Übersicht über die Anforderungen und Pflichtstücke für die Probespiele der Joseph Joachim Akademie als pdf herunterladen. Download (127 KB)