Stand: 26.04.2024 11:00 Uhr Die Galerie Herrenhausen

Herrenhäuser Gärten

Herrenhäuser Straße 3a

30419 Hannover

Karte: Hannover-Herrenhausen, Galeriegebäude

Die Gebäude sind weitgehend barrierefrei. Unter Telefon 0511 / 168-47592 kann bei Bedarf ein Rollstuhl reserviert werden.

Hinweise zum Parken

Der direkt am Eingang zum Großen Garten gelegene Parkplatz Ost ist gebührenpflichtig.



Parkgebühren:

Besucherparkplatz am Georgengarten/Großen Garten, je angefangene vier Stunden 2 Euro, maximal 7,50 € pro Tag. Reisebusse parken gebührenfrei. Bei Sonderveranstaltungen können andere Preise gelten.



Der Parkplatz West, der sich an der Straße "Am Großen Garten" entlang zieht, ist meist gebührenfrei. Bei Großveranstaltungen werden im direkten Einzugsbereich der Herrenhäuser Gärten weitere Flächen als gebührenpflichtige Parkplätze für PKW ausgewiesen

Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Stadtbahn: Linie 4 und 5, Haltestelle Herrenhäuser Gärten

Stadtbus: Linie 136, Haltestelle Herrenhäuser Gärten

