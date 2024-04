Stand: 03.04.2024 12:00 Uhr Der Kuppelsaal

Hannover Congress Centrum

Theodor-Heuss-Platz 1-3

30175 Hannover

Karte: Kuppelsaal, Congress Centrum

Hinweise zum Parken

Das kostenpflichtige Parkhaus am HCC ist 24 Stunden geöffnet.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Hauptbahnhof mit der Buslinie 128 oder 134 Richtung Peiner Straße direkt bis zum Hannover Congress Centrum. Zeitdauer: 10 Minuten. Ab Kröpcke mit der Stadtbahn Linie 11 (Zoo) bis Hannover Congress Centrum Zeitdauer: ca. 10 Minuten.

Links Fahrplanauskunft für Niedersachsen und Bremen

Behindertenparkplätze und barrierefreie Eingänge

Im Bereich der Parkhäuser an der Schillstraße befinden sich sieben Behindertenparkplätze in direkter Nähe zum Haupteingang des HCC. Zwei weitere Behindertenparkplätze finden Sie im Bereich Kuppelsaal, in der Nähe des Parkrestaurants. Ebenerdig erreichen Sie vom Haupteingang aus den Empfang und alle Säle und Konferenzräume des Hannover Congress Centrum sowie den Kuppelsaal. Für weitere Informationen vor Ort oder Hilfestellungen ist am Haupteingang eine Sprechanlage installiert. In allen Bereichen des HCC stehen behindertengerechte Toilettenanlagen zur Verfügung.

Der historische Kuppelsaal verfügt im Bereich des Hochparketts, im Fußbodenbereich, über eine sogenannte Perimeterschleife. Dieses umlaufende, ringförmig verlegte Kupferband trägt dafür Sorge, dass ca. 350 Plätze im Parkett- und Hochparkettbereich des HCC für Hörgeschädigte perfekte Voraussetzungen erhalten.