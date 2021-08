NDR Jazz Konzerte: Spannender Jazz in allen Varianten

Stand: 12.08.2021 06:00 Uhr

Auch in der Saison 2021/2022 versprechen die NDR Jazz Konzerte Abwechslung und Jazz in allen Varianten. An sieben Doppelabenden teilen sich 14 Projekte oder Bands die Bühne im Rolf-Liebermann-Studio.