Jetzt live: Leandro Saint-Hill Quartet feat. Arturo Martinez Stand: 27.04.2021 16:59 Uhr Ein NDR Jazz Konzert im Livestream: Mit dem Leandro Saint-Hill Quartet und Arturo Martinez trifft Modern Jazz auf afrikanische Rhythmen.

Sein neues Album heißt "Cadencias". Leandro Saint-Hill spielt damit auf musikalische Zwischenspiele, genannt Kadenzen, an. Aber gemeint ist auch: Bewegung. Tanzen ist für Saint-Hill ein Lebenselixier.

NDR Jazz Konzert

LIVESTREAM - Mi, 05.05.2021 | 21 Uhr

Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio (Oberstraße 120)



Leandro Saint-Hill Quartet feat. Arturo Martinez

Leandro Saint-Hill Saxofon, Flöte

Christian Renz Piano

Omar Rodriguez Calvo Bass

Nené Vasquez Schlagzeug, Percussion

Arturo Martinez Percussion, Vocals In meinen Kalender eintragen

Leandro Saint-Hill Quartet & Arturo Martinez

Der Saxofonist, Querflötist und Klarinettist wurde 1968 auf Kuba als Sohn eines Dirigenten geboren. Jazz lernte er zunächst, indem er Stücke nachspielte, die er auf ausgeleierten Kassetten hörte. In den 1990-Jahren kam er nach Hamburg und war schnell als Sessionmusiker in der Pop-Szene gefragt.

Seine Leidenschaft gehört jedoch seit jeher dem Jazz. So spielte Saint-Hill mit Gonzalo Rubalcaba und tritt regelmäßig an der Seite von Omar Sosa in dessen Quarteto AfroCubano auf. Seine eigene Band besteht aus erfahrenen Playern: Bassist Omar Rodriguez Calvo (Tingvall Trio), Perkussionist Nené Vasquez und Pianist Christian Renz. Das Quartett wird ergänzt durch den Sänger und Perkussionisten Arturo Martinez und vermischt kubanische Stile wie Danzón, Chachacha, Rumba, Son, Timba mit furiosem Modern Jazz und afrikanischen Rhythmen.