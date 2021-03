Im Porträt: Strawinsky in Hamburg

Mit Chor und Orchester des NDR gab Jahrhundertkomponist Igor Strawinsky ab 1958 aufsehenerregende Konzerte in Hamburg - aber auch in der Schweiz und in Venedig. Mit dem NDR Sinfonieorchester probte er 1965 etwa seine Ballettmusik "Apollon musagète", machte Filmaufnahmen im NDR Studio und widmete sich zudem Erfolgsstücken wie "Le Sacre du printemps". Rolf Liebermann, mit Strawinsky freundschaftlich verbunden, sorgte als Programmmacher beim NDR und später an der Staatsoper dafür, dass der Komponist über Jahre eine feste Größe im hanseatischen Musikleben blieb.