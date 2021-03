Strawinsky-Festival des NDR online Stand: 16.03.2021 16:30 Uhr Geplant war ein 10-tägiges Festival, voll gepackt mit Veranstaltungen zu Ehren Strawinskys. Corona macht daraus ein Online-Konzertfest mit fünf Streams und Hörfunkübertragungen.

Am 6. April 2021 gedenkt die Musikwelt des 50. Todestags von Igor Strawinsky. Aus diesem Anlass widmet der NDR dem großen russischen Komponisten kurz nach Ostern ein Online-Festival, das an Stelle des ursprünglich geplanten 10-tägigen Konzertmarathons tritt.

In vier Livestreams und Liveübertragungen auf NDR Kultur aus der Elbphilharmonie sind die vier Ensembles des NDR unter der Leitung von Alan Gilbert, Andrew Manze, Philipp Ahmann und Geir Lysne mit den prominenten Solisten Kirill Gerstein und Julian Rachlin zu sehen und hören. Ein weiteres Online-Konzert steuert das Hamburger Klavierduo Koroliov bei.

Igor Strawinsky - feste Größe in Hamburg seit Ende der 1950er-Jahre

Schon zu Lebzeiten genoss Igor Strawinsky den Ruhm, der bedeutendste Komponist seiner Generation zu sein. Konzertreisen führten ihn durch die ganze Welt, doch an Orte, an denen er sich besonders geschätzt fühlte, pflegte er gern und oft zurückzukehren. So avancierte Hamburg in den späten 1950er-Jahren neben Venedig zur wichtigsten europäischen Aufführungsstätte seiner neuesten Kompositionen. Mit Chor und Orchester des NDR Hamburg gab Strawinsky ab 1958 aufsehenerregende Konzerte in der Hansestadt, der Schweiz und Venedig, machte Filmaufnahmen im NDR Studio und widmete sich auch Erfolgsstücken wie "Le Sacre du printemps", die ihn einst berühmte gemacht hatten.

Rolf Liebermann, mit Strawinsky freundschaftlich verbunden, sorgte als Programmmacher beim NDR und später an der Hamburgischen Staatsoper dafür, dass der Komponist über Jahre eine feste Größe im hanseatischen Musikleben blieb. Beim NDR dirigierte er Großwerke wie die Oratorien "Threni" und "Oedipus Rex", auf dem Opernspielplan begann er ebenfalls einen bevorzugten Platz einzunehmen.

Eine legendäre Feier für Strawinsky

Für Hamburg sagte Strawinsky 1962 sogar die ehrenvollen Feiern ab, die ihm in Washington und Moskau zu seinem 80. Geburtstag ausgerichtet werden sollten. Er feierte mit dem eigens eingeflogenen New York City Ballet lieber in der Oper an der Dammtorstraße. Auch weil das NDR Fernsehen in einer aufwendigen Eurovisionssendung live übertrug, wurde der legendäre Abend zu einer Ehrung für Strawinsky, wie es sie in Deutschland noch nicht gegeben hatte.