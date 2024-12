Rückblick: NDR Bigband meets DSO Berlin Stand: 05.12.2024 09:56 Uhr Die NDR Bigband und das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin im Konzert: Mit Werken von Nikki Iles, Geir Lysne, Maurice Ravel und Florian Weber. Am Pult: der englische Dirigent Wayne Marshall. Ein Rückblick auf die Konzerte in Berlin und Hamburg.

Bildergalerie vom Konzert in der Elbphilharmonie

Große Emotionen, einzigartige Klänge: Die NDR Bigband und das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin haben im Konzert in Hamburg die Grenzen zwischen Bigband und Sinfonik verschoben. Einblicke in das Konzert in der Elbphilharmonie:

Das Konzert in Hamburg zum Nachhören

Hier gibt es die Sendung zum Konzert der NDR Bigband mit dem DSO Berlin in der Elbphilharmonie Hamburg im Mitschnitt von NDR Kultur zum Nachhören: