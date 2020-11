Heute im Livestream: "Bird@100" - Hommage an Charlie Parker Stand: 25.11.2020 11:53 Uhr Ab 21 Uhr - hier auf dieser Seite: Die NDR Bigband feiert den 100. Geburtstag des grandiosen Jazz-Saxofonisten Charlie Parker mit einem Livestream-Konzert.

Manche Künstler leben nicht lange, hinterlassen aber in kurzen Jahren einen großen Fußabdruck. Zu ihnen gehört Charlie Parker. Anlässlich seines 100. Geburtstags spielt die NDR Bigband ein Arrangement des mehrfach ausgezeichneten US-amerikanischen Saxofonisten und Komponisten Chris Byars - eine Hommage an Parker. Am Pult: der ehemalige Chefdirigent Jörg Achim Keller.

Kein Publikum, dafür hier im Livestream

Die Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Beschlüsse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leider nicht wie geplant stattfinden. Das Konzert um 21 Uhr wird dafür live im Internet übertragen. Den Player zum Stream finden Sie rechtzeitig zum Konzert auf dieser Seite.

Zur Rückerstattung der Ticketpreise

Details zur Rückerstattung finden Sie auf folgender Seite unseres Vertriebspartners, der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft: Informationen zur Rückerstattung abgesagter Veranstaltungen.

Abo-Konzert #2

ABGESAGT- Mi, 25.11.2020 | 18.30 Uhr

IM LIVESTREAM - Mi, 25.11.2020 | 21 Uhr

Hamburg, Kampnagel - K6 (Jarrestraße 20)



"Bird@100"



Chris Byars Komposition, Arrangement

Jörg Achim Keller Leitung

Charlie Parker: unvergänglich genial

"Bird lives" stand als Graffito an den Wänden, als Charlie Parker im Alter von 35 Jahren zum Opfer seines ekstatischen Lebensstils geworden war. "Bird lives" - ein Verweis auf die unvergängliche Wirkung der Musik des am 29. August 1920 geborenen, genialischen Altsaxofonisten aus Kansas City, der den größten Teil seines veröffentlichten Nachlasses innerhalb nur eines Jahrzehnts eingespielt hatte.

Charles Christopher, genannt Charlie, Parker ist derjenige unter all den bedeutenden Musikern des Jazz, dessen Name für den Epochenbruch steht, für den Übergang von einer vorwiegend an Tanz und Geselligkeit orientierten Gebrauchsmusik zu einer tendenziell konzertanten Kunstmusik.

Geburtstagskonzert für einen Jahrhundertkünstler

Aus Anlass des 100. Geburtstags von Charlie Parker spielt die NDR Bigband, ein Programm, das der Komponist, Arrangeur und Orchesterleiter Chris Byars aus dem Fundus der Kompositionen und aufgezeichneten Improvisationen des Jahrhundertkünstlers Parker zusammengestellt hat.

Byars, der in seiner Kindheit in den großen Opernhäusern in New York gesungen hat, bevor er sich in seiner Jugend dem Saxofon und dem Jazz zuwandte, ist einer der hell strahlenden Sterne am Jazzhimmel um den Smalls Jazz Club in Greenwich Village - ein Musiker mit einem Arbeitspensum, das sich hinter dem Charlie Parkers nicht verstecken muss.

