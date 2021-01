Stand: 22.01.2021 10:45 Uhr "Discover Music!" in Bildern und Tönen

Mit einer "Reise über die Moldau" in Hannover und einer "ausgebüxten Eisenbahn" in Hamburg fing alles an. Heute reicht das Angebot für junge und jüngste Konzertgänger in Hamburg und in Hannover von Mit-Mach-Musiken übers Zwergen-Abo bis zum "Konzert statt Schule".

Einige Konzerte und Mit-Mach-Aktionen aus den vergangenen Jahren haben wir hier für Euch versammelt, festgehalten in Bild und Ton.