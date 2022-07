Kaya Laß

Geboren in: Kiel

Sternzeichen: Steinbock

Meine Lieblingsschlager:

Mary Roos "Aufrecht geh‘n", Helene Fischer "Lieb mich dann", Roland Kaiser & Maite Kelly "Warum hast du nicht nein gesagt", Hoffmann & Hoffmann "Rücksicht"

Meine Lieblingsorte im Norden:

Ich bin durch und durch heimat- und nordverliebt - all meine Lieblingsplätzchen würden diese Seite sprengen. :-)



Orte, die ich allerdings bedingt durch meine Lieben, Freunde oder Familie oft aufsuche, sind meine Heimat Kiel, Quickborn, Hamburg, Sylt, Cuxhaven, Flensburg, Lübeck, Dithmarschen, Hannover, Stadthagen, das Steinhuder Meer und auch das Emsland. Ich hoffe, dass sehr bald auch Rügen hinzukommt. Generell möchte ich Mecklenburg-Vorpommern mit all den schönen Seen und Schlössern noch besser kennenlernen.

Weitere Informationen 3 Min Das NDR Schlager Lied Jetzt hat Ihr Lieblingsprogramm einen eigenen exklusiven Schlager - Moderatorin Kaya Laß hat das Lied eingesungen. 3 Min

Meine Art, zu entspannen:

Am liebsten entspanne ich in Wassernähe. Ob auf dem Boot, im Sand am Strand mit dem Blick auf das Meer oder in der Wanne. :-) Aber auch beim Songtexte schreiben und Singen kann ich wunderbar abschalten.