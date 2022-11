Stand: 21.10.2022 16:20 Uhr Yared Dibaba empfängt Charmonia bei Platt Schnack Mucke

Er stammt aus dem Elbmarschdorf Echem und ist von klein auf mit Musik in Kontakt gekommen. Angefangen hat's am Klavier. Das ging aber nur kurz. Als Teenager hat die Bläsergruppe seiner Schule mit ihm den 2. Platz beim Landeswettbewerb "Jugend musiziert" erreicht. Mit 21 Jahren ist Dirk Krause auf den E-Bass gekommen. Aber gesungen hat der gelernte Bäcker schon immer, am liebsten auf Platt. 1991 gründete er mit Peter Schröder, Hartwig Peter, Heino Suhrke und Klaus Bühring die A-cappella-Gruppe Charmonia. Es folgten jede Menge Radio- und TV-Auftritte und natürlich Konzerte. Besonders stolz machte die Kombo ein Auftritt im Hamburger Ohnsorg-Theater. Ab 2015 wurde es beruflich und gesundheitlich bedingt etwas ruhig um Charmonia. Mit neuen Liedern sollte es ab 2019 wieder losgehen. Es folgten einige Konzerte und eine CD, doch die Pandemie dämpfte den Elan. Noch immer hat Charmonia eine treue Fangemeinde.

Am 16. Oktober war Charmonia-Gründungsmitglied Dirk Krause zu Gast bei Yared Dibaba in Platt Schnack Mucke.

Der plattdeutsche Talk mit markannten Nordlichtern

TV-Star Yared Dibaba moderiert Platt Schnack Mucke, den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager. Der 53-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Plattsnacker Dibaba in der ganzen Welt zu Hause

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

NDR Schlager | 25.10.2022 | 19:00 Uhr

