Platt Schnack Mucke mit Yared Dibaba - Gast: Sabine Hermann

Als Jüngste von fünf Geschwistern ist Sabine Hermann in einem ostfriesischen Dorf bei Leer aufgewachsen. Schon in frühen Jahren lernte sie zuerst Heimorgel, dann Klavier spielen. Nach dem Abitur studierte sie Musik auf Lehramt. Seit 2007 schreibt sie eigene Lieder. 2009 hielt sie ihre erste eigene CD in Händen, 2014 folgte die zweite.

Im Jahr 2020 hat Sabine Hermann den Produzenten Gregor Henning kennengelernt. Er hatte die Idee, plattdeutsche Texte mit Elektro-Pop zu kombinieren. Vor allem junges Publikum sollte so einen Zugang zur plattdeutschen Sprache bekommen und sie lebendig halten. Das war der Startschuss für das CD-Projekt "Sangen". Im September 2021 hat Sabine Hermann sie veröffentlicht. Musikalische Verstärkung hat die Sängerin und Musikerin, die "nebenbei" auch noch als Lehrerin arbeitet, von ihrer Band bekommen: Detlef Blanke am Bass, Valentin Hebel an der Gitarre und Hauke Krone am Schlagzeug.

Plattdeutsch mit ganzem Herzen

Sabine Hermann möchte zur Erhalt von Plattdeutsch als Kulturgut beitragen. Dafür hat sie 2022 den Podcast "Typisch ostfriesisch?" ins Leben gerufen. Hier plaudert sie mit befreundeten Plattschnackern.

Yared Dibaba hatte die Sängerin am 19. April zu Gast in Platt Schnack Mucke. Die Sendung können Sie am 25. April um 19 Uhr noch einmal hören.

Sabine Hermann - Live 14.10.2023 - Varel, Tabula Magica

17.11.2023 - Lemwerder, Kulturzentrum BEGU (& Band)

18.11.2023 - Norden, Menoitenkirche (& Band)

Der plattdeutsche Talk mit markanten Nordlichtern

TV-Star Yared Dibaba moderiert Platt Schnack Mucke, den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager. Der 54-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op Platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

