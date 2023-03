Stand: 20.03.2023 12:50 Uhr Platt Schnack Mucke: "Wippsteert" bei Yared Dibaba

Mit ihrem Folk-Rock "op Platt" machen die sechs Musiker von Wippsteert nach eigener Überzeugung Hochdeutsch zur Fremdsprache. Die Band aus dem Osnabrücker Land um Gitarrist und Sänger Marcus "Bruni" Bruns hat sich 2014 zusammengefunden. Ein Jahr später haben die damals noch fünf Mitglieder der Band ihr erstes Album veröffentlicht. Wippsteert steht plattdeutsch für Bachstelze und meint unruhig, umtriebig, immer in Bewegung. So ist der Name der Band zugleich Motto für ihre Musik. Nach dem zweiten Album "An un' för sück" von 2020 ist am 17. März ihre dritte CD erschienen - "Flügge".

Wippsteert - Besetzung: ● Marcus Bruns (Gesang, Gitarre, Mundharmonika) ● David Hausfeld (Bass, Trompete)

● Tobias Büscherhoff (Gitarre, Banjo, Gesang) ● Dieter Ostendorf (Piano, Orgel, Akkordeon)

● Andre Stuckenberg (Gesang, Gitarre, Mandoline) ● Gerrit Achilles (Schlagzeug)

Yared Dibaba hat Sänger Marcus "Bruni" Bruns zum Klönschnack am 19. März in Platt Schnack Mucke gehabt.

Der plattdeutsche Talk mit markanten Nordlichtern

TV-Star Yared Dibaba moderiert Platt Schnack Mucke, den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager. Der 53-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op Platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

