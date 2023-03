Stand: 01.03.2023 14:45 Uhr Iko Andrae bei Platt Schnack Mucke mit Yared Dibaba

Die Bühne des Lebens hat Iko Andrae 1960 in Jever betreten. Bereits mit seiner Schülerband hat er CDs aufgenommen und veröffentlicht. In den 90er-Jahren folgten Tourneen durch Deutschland, Italien und die Niederlande. Heute lebt er als Autor und Musiker in Oldenburg. Er singt auf Platt, Hochdeutsch und Englisch, komponiert und textet nicht nur Lieder für seine Band, sondern schreibt auch Filmmusiken. Im Oktober 2021 ist das aktuelle Album "Moses" seiner Band erschienen - mit Iko Andrae (Gitarre, Gesang), Bahli Bahlmann (Schlagzeug), Michael Jungblut (Gitarre) und Olaf Liebert (Bass).

Am 19. Februar hat Yared Dibaba den Vollblutmusiker Iko Andrae in Platt Schnack Mucke zu Gast gehabt.

Der plattdeutsche Talk mit markanten Nordlichtern

TV-Star Yared Dibaba moderiert Platt Schnack Mucke, den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager. Der 53-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Plattsnacker Dibaba in der ganzen Welt zu Hause

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op Platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

