Platt Schnack Mucke: Jan Cornelius bei Yared Dibaba

Seine Karriere als Liedermacher hat Jan Cornelius vor rund 45 Jahren begonnen - in den ersten Jahren zusammen mit seinem Bruder Jürn im Folk-Duo "Jan & Jürn". Plattdeutsch als Stilmittel der Sprache faszinierte ihn schon im Roman "Buddenbrooks" von Thomas Mann. Nach einem Konzertbesuch bei Hannes Wader hat ihn Platt für seine Liedtexte endgültig gepac

Zeit fürs Dreeklang-Ensemble

Trotz seines Erfolgs als Liedermacher gab Jan Cornelius den Lehrerberuf bis zum Ruhestand nicht auf. Heute hat er die Zeit, sich seinem "Dreeklang-Ensemble" zu widmen. Mit von der Partie sind die Cellistin Christa Ehrig und der Gitarrist Klaus Hagemann. Über seine Musik sprach Jan Cornelius mit Yared Dibaba auf NDR Schlager.

Dreeklang-Ensemble im Konzert "Dagen flegen vörbi" - live mit Jan Cornelius



08. Januar 2023 - 16 Uhr, Kulturspeicher Leer

Der plattdeutsche Talk mit markanten Nordlichtern

TV-Star Yared Dibaba moderiert Platt Schnack Mucke, den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager. Der 53-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Plattsnacker Dibaba in der ganzen Welt zu Hause

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

