Platt Schnack Mucke: Lars-Luis Linek bei Yared Dibaba

Es gibt nicht viele studierte Berufsmusiker, deren Hauptinstrument die Mundharmonika ist. So kommt es, dass der Hamburger Lars-Luis Linek mit seinem "Snutenhobel", wie er die Mundharmonika liebevoll nennt, schon mit vielen großen Künstlern für Aufnahmen im Studio war. Die Liste reicht von James Last, Abi Wallenstein, Roger Cicero oder Stefan Gwildis, Roger Whittaker, Al Bano und Romina Power bis Howard Carpendale und vielen mehr. "Snutenhobel" lautet mittlerweile auch der Spitzname von Lars-Luis Linek. Seit 1980 gibt es die Lars-Luis-Linek-Band. Ihre plattdeutschen Lieder haben viele Fans.

Am 18. September war Lars-Luis Linek zu Gast bei Yared Dibaba. Die Wiederholung der Sendung hören Sie am 27. September ab 19 Uhr.

Der plattdeutsche Talk mit markanten Nordlichtern

TV-Star Yared Dibaba moderiert "Platt Schnack Mucke", den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager. Der 53-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Plattsnacker Dibaba in der ganzen Welt zu Hause

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

