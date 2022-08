Stand: 17.07.2022 12:00 Uhr Platt Schnack Mucke mit Yared Dibaba

Seit dem erfolgreichen Debütalbum "BÄM!" von 2017 ist das Hamburger Gesangs-Duo Die JunX auch über die Grenzen Norddeutschlands bekannt. Die JunX, das sind Christopher Garbers und Gunnar Schmidt. Am 20. Mai 2022 ist ihre CD "Seelenmenschen" erschienen, für die beiden Künstler so ein Art Danksagung an die Vielfalt. "Menschen sind unterschiedlich, manchmal schwierig und eckig", sagt Gunnar, "aber genau so soll es ja auch sein - eben Seelenmenschen."

Die beiden sympathischen Musiker engagieren sich auch sozial: Als Schirmherren des Vereins NCL-Nächstenliebe e.V. sammeln sie Spenden zur Erforschung der Krankheit NCL, einer Demenz bei Kindern. Darüber und über ihre Musik haben sie am 17. Juli mit Moderator Yared Dibaba in der plattdeutschen Talk-Sendung Platt Schnack Mucke bei NDR Schlager gesprochen. Am 26. Juli hören Sie die Sendung um 19 Uhr in Düt un dat op Platt noch einmal.

Mucke - Musik, die verbindet

TV-Star Dibaba moderiert den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager seit Ende 2021. Der 53-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

