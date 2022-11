Sendedatum: 11.11.2022 13:00 Uhr Nockis feiern Bühnenjubiläum mit neuem Album

Die Nockis sind musikalische Urgesteine aus Kärnten. Manche sehen in ihnen die Rolling Stones der Schlagerbranche. Seit vier Jahrzehnten begeistert die Kombo mit ihren Liedern. In ihrer Heimat Österreich gelten sie als erfolgreichste Schlagerband aller Zeiten. Ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feierte die Band Mitte September drei Tage lang im beschaulichen Millstatt am Millstätter See. Für die Nockis ist das traditionelle Nockisfest ein Heimspiel. Diesmal feierten rund 10.000 Besucher mit ihnen.

Große Hits in neuen Versionen

Zum Jubiläum hat die Schlagerband gerade das Album "Nockis 40" vorgelegt. Auf der Doppel-CD sind neben zwölf neuen Schlagern auch 15 ihrer größten Hits als Duette zu hören - mit von der Partie sind die Amigos, DJ Ötzi, Melissa Naschenweng und viele andere.

Die erste Single aus "Nockis 40" heißt "Da geht noch mehr" - was das bedeutet, erfahren Sie bei NDR Schlager. Am Freitag, dem 11. November, spricht Carsten Thiele ab 13 Uhr mit den Nockis.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 11.11.2022 | 13:00 Uhr