Stand: 22.05.2023 16:25 Uhr Erinnern Sie sich? Die Schlager-Hits der 50er und 60er

Von "Unter fremden Sternen" bis "Tipitipitipso" - am Pfingstmontag kommen bei NDR Schlager alle Oldie-Liebhaber auf ihre Kosten. Von 8 bis 18 Uhr spielen wir Melodien der 50er- und 60er-Jahre. Mit dabei sind Freddy Quinn, Peter Alexander, Connie Francis, Lolita, Rene Carol, Heinz Erhardt, Frank Schöbel und viele andere.

Rare Schlager von Prominenten

Sie dürfen sich auf einige Überraschungen freuen, darunter selten gespielte Musikaufnahmen von Romy Schneider, Curd Jürgens und Thomas Fritsch. Mit dabei sind auch die singenden Sportler Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler sowie Manfred Schnelldorfer.

Eine musikalische Zeitreise

Am 29. Mai begleiten Sie Sören Oelrichs am Vormittag und Karsten Gross am Nachmittag auf der musikalischen Reise in die gute alte Zeit. Ein Pfingstmontag voller Erinnerungen.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 29.05.2023 | 08:00 Uhr