Stand: 29.09.2022 11:00 Uhr Claudia Jung live bei NDR Schlager

"Je t'aime mon amour", "Stumme Signale", "Amore Amore", "Komm und tanz ein letztes Mal mit mir", "Domani L´Amore Vincera" und viele andere - die Liste der Hits von Claudia Jung ist lang. Seit den 90er-Jahren gehört sie zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen. Sie sang Duette mit Richard Clayderman, Cliff Richard, Nino de Angelo und Nik P.

Nach vier Jahren erscheint am 14. Oktober ihr neues Album "einfach JUNG". Mit der Single "Tür an Tür" gelang ihr bereits ein riesen Radiohit. Jetzt folgt "Denn wenn wir uns berühr'n". Es ist die deutsche Version des Maggie Reilly Hits "Everytime We Touch" von 1992.

Aktiv auch in der Politik

Weitere Informationen 2 Min Claudia Jung: Schlager seit der Jugend Sie hatte zwar keinen Nr.1-Hit, aber ihre Songs haben alle Radiostationen gespielt. NDR Schlager stellt Claudia Jung vor. 2 Min

Neben ihrer Schlager-Karriere war Claudia Jung auch politisch aktiv. In ihrer bayerischen Wahlheimat wurde sie 2008 erst in den Gemeinderat gewählt. Wenige Monate später zog sie in den Bayerischen Landtag ein. Dort blieb sie Abgeordnete bis 2013.

Claudia Jung kommt am Dienstag, dem 11. Oktober, zu NDR Schlager. Sie ist von 10 bis 12 Uhr zu Gast bei Silke Liniewski.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 11.10.2022 | 10:00 Uhr