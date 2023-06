Stand: 26.06.2023 10:00 Uhr "100% Ross"

Ross Antony liebt Schlager. Seit 10 Jahren singt er in deutscher Sprache. Er ist Stammgast in allen großen Fernsehsendungen und Publikums-Liebling. Zwei Jahre nach dem Erfolgsalbum "Willkommen im Club" präsentiert der 48-jährige seine neue CD "100 % Ross", die kürzlich erschienen ist.

Schlager-Ikone schreibt neue Single

Die aktuelle Single "Ich lieb die Liebe hat Marianne Rosenberg für ihn geschrieben. Auch Peter Plate (Ex-Rosenstolz) steuerte erneut ein Lied bei. "Nach Willkommen im Club" schrieb er nun "So süss kann Leben sein" für Ross. Neben brandneuen Liedern singt Ross Antony auch neue deutsche Versionen seiner Lieblingslieder. Aus Kylie Minogues "I should be so lucky" wurde "Darum gibt es Liebe". "You are the reason" von Calum Scott heißt jetzt "Ich werd´ dich immer lieben".

Nicht nur Sänger, sondern auch Entertainer

Ross Antony wurde 2001 durch die Castingshow Popstars bekannt. Er war neben Giovanni Zarrella Mitglied bei BroSis. Neben seinen CDs hat er auch Bücher veröffentlicht, z.B. "Backen mit Ross – Meine Lieblingsrezepte". Ross Antony ist am Montag, dem 26. Juni ab 12 Uhr zu Gast bei Silke Liniewski.

