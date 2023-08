Wolfgang Ziegler: Verdammt erfolgreich „Verdammt und dann stehst du im Regen“. Diesen Hit von Wolfgang Ziegler aus dem Jahr 1988 kennt wohl jeder in Ost und West. Gerade ist der neuste Titel „Mein Lieblingsgefühl“ erschienen.

Wolfgang Ziegler ist gelernter Motorenbauer, aber er interessierte sich immer für Musik. In den 60er Jahren gründete er die Gruppe Baltics. Von 1970 bis 73 studierte er Gesang an der Hochschule Hanns Eisler in Ost-Berlin. Ab 1972 trat er mit der Gruppe WIR auf. Die Lieder „Gartenparty“, „Da schlug die Flamme“ sowie „Und sie dreht sich doch“ wurden zu Hits.

1986 startete Ziegler seine Solo-Karriere. Mit dem Superhit „Verdammt“ wurde er in ganz Deutschland bekannt. Nach der Wende konnte er seine Karriere nahtlos fortsetzen. 1992 erschien der Titel „Hass mich, wenn du kannst“, der wochenlang in den Top 100 vertreten war. Mit Ute Freudenberg sang er das Duett „Es gibt für mich kein fremdes Leid“. Am 08. Oktober wird der gebürtige Rostocker 80 Jahre alt.

Am Mittwoch, dem 09. August ist Wolfgang Ziegler ab 14 Uhr zu Gast bei Silke Liniewski

Weitere Informationen 3 Min Wolfgang Ziegler: "Verdammt" sein deutschlandweiter Hit Wolfgang Ziegler wurde in diversen Fernsehshow wie "Ein Kessel Buntes", "Burgparty" oder "Rund" zum Dauergast. 3 Min