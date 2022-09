Stand: 03.08.2018 12:25 Uhr Vincent Gross über Nordsee und Glücksgefühle

"Immer positiv denken" lautet das Motto von Sänger Vincent Gross. Diese Denkweise bestimmt sein Leben und seine Musik. Kein Wunder, wenn man sich den Senkrechtstart des jungen Schweizers genauer betrachtet. Vor gerade mal drei Jahren hat er seine Abschlussprüfung am Baseler Sportgymnasium bestanden. Sein großes Ziel, einmal eine Karriere als Künstler hinzulegen, blieb auch während seines Studiums ein nur heimlicher Traum. Doch das änderte sich schlagartig: Coverversionen auf YouTube, der Swiss Talent Award und - schwupp - wurde Vincent Gross im Schweizer Fernsehen vom Publikum zum Aufsteiger des Jahres gewählt. Inzwischen hat der 21-Jährige sein zweites Album vorgelegt.

Im Vorprogramm von Maite Kelley hat Vincent Gross die Fans begeistert

Auch auf der Bühne hat Vincent Gross bereits bewiesen, dass er das Zeug zum Entertainer mitbringt. Schlagerstar Maite Kelly hatte den jungen Mann im Frühjahr als Vorprogramm auf ihre Tournee geladen - und die Fans waren begeistert. Mehr noch. Mit seinem musikalischen Mix aus Pop, Dance und Schlager ist das Multitalent mittlerweile zu einen Paradebeispiel des modernen deutschen Schlagers avanciert. Sogar der eigenwillige Albumtitel "Möwengold" stammt aus seiner eigenen Feder. Doch was will uns der Autor damit sagen? "Hier spielen meine persönlichen Glücksgefühle, die mich stets mit der Nordsee verbinden, eine Rolle", sagt Vincent Gross, der als Kind regelmäßig und gern zu seinen Großeltern an die Küste reiste. "Ich liebe Möwen, und wie gesagt, ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich glaube, dass es diese beiden Faktoren waren, die den Geistesblitz zum Albumtitel auslösten. Und das geschah absolut spontan, mitten in der Nacht."

