Treffen Sie Andrea Berg beim Heimspiel!

Erleben Sie die Königin des deutschen Schlagers hautnah! NDR Schlager verlost 2 x 2 Karten für das Heimspiel-Konzert in Aspach bei Stuttgart. Der Clou: Sie treffen Andrea Berg persönlich. Diesen Preis können Sie nicht kaufen, sondern nur gewinnen!

Wohnzimmer-Konzert für 15.000

Alle Fans von Andrea Berg haben sich diesen Termin schon rot im Kalender eingetragen. Am 14. und 15. Juli 2023 steigt das Heimspiel, eine große Sommerparty, ein Fest für die ganze Familie. Was im Jahr 2006 zwischen zwei Getränkewagen und mobilen Tribünen begann, ist heute ein Höhepunkt des Konzertsommers mit jeweils 15.000 Fans. Erleben Sie Andrea Berg in einer einzigartigen Atmosphäre live in ihrem "Wohnzimmer", dem Stadion von Aspach.

Das ist der Preis:

Wir verlosen 2 x 2 Karten (Stehplatz) inkl. Treffen mit Andrea Berg.

Termin: Freitag, der 14. Juli 2023

Ort: WIRmachenDRUCK Arena Aspach

Beginn: 16 Uhr

Die Gewinnfrage:

Andrea Berg ist für ihre spektakulären Bühnenshows bekannt. Wer unterstützt sie seit vielen Jahren bei der Entwicklung?

A: DJ Ötzi B: DJ Bobo

Um gewinnen zu können, müssen Sie die Frage richtig beantworten und am Freitag, dem 20. Januar 2023, zwischen 13 und 14 Uhr unter der angegebenen Telefonnummer erreichbar sein.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 16.01.2023 | 08:10 Uhr