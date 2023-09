Start der Solo-Karriere: Hier kommt Alex Stand: 22.09.2023 09:00 Uhr Alexandra Hofmann steht seit 35 Jahren mit ihrer Schwester Anita auf der Bühne. Jetzt startet sie auch solo durch. Am 25. September ist sie bei NDR Schlager zu Gast.

Gemeinsam mit ihrer Schwester Anita war Alexandra Hofmann in allen großen Schlager- und Volksmusiksendungen zu Gast und stand auf unzähligen Bühnen. Jetzt starten die beiden Schwestern neben ihrer Duo-Karriere auch solo durch.

Mit Spannung wird das erste Album von Alexandra erwartet. Die CD heißt „Grün“ und erscheint am 06. Oktober. Singen ist für sie wie Eintauchen in ein anderes Universum. Sie sagt, es fühlt sich an wie fliegen. Ende Juni wurde die erste Single „Mach´s für dich“ veröffentlicht. Der zweite Titel ist ein sehr persönlicher: „Stolpern, aufstehn, Krone richten – hier kommt Alex“. Es ist ein „immer wieder aufstehn“ Song! Er ermutigt, auch gegen den Strom zu schwimmen und sein Ding zu machen.

Zum Start ihrer Solo-Karriere hat Alexandra Hofmann eine eigene Booking- und Management-Agentur sowie eine Plattenfirma gegründet. Sie hält alle Fäden selbst in der Hand. Die Idee dazu entstand in der Corona-Zeit, als keine Auftritte möglich waren.

Am Montag, dem 25. September ist Alexandra Hofmann von 13 bis 14 Uhr zu Gast bei NDR Schlager.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 25.09.2023 | 13:00 Uhr