Stand: 27.04.2023 16:15 Uhr Olaf der Flipper sagt Dankeschön

"Wir sagen danke schön, 40 Jahre die Flippers …", dieses Lied war der Ohrwurm des vergangenen Sommers in Deutschland und auf Mallorca. Jetzt legt Olaf der Flipper nach. Am Freitag, dem 5. Mai, erscheint sein neues Album "Dankeschön". Darauf befinden sich 16 neue Lieder inklusiv der Single "Viva la vida ole" und einer Neuaufnahme von "Wir sagen danke schön".

Olaf denkt noch lange nicht an Abschied

Der letzte noch singende Flipper denkt noch lange nicht an Abschied. Mit 77 Jahren steht er regelmäßig im Megapark auf Mallorca auf der Bühne. Mit der "Schlagernacht des Jahres" tourt er in diesem Jahr durch die größten Hallen Deutschlands. Angefangen hat Olaf in einer regionalen Tanzkapelle in Baden-Württemberg. "Wir spielten alles, was im Radio lief. Von Rock 'n' Roll bis Schlager", sagte er im NDR Interview. 1969 traten sie zum ersten Mal im Fernsehen auf und nannten sich Flippers.

Durchbruch kam in der ZDF Drehscheibe

In der ZDF Drehscheibe präsentierten sie den Titel "Heut ruft mein Herz nur nach dir". Der zuständige Redakteur war damals Alfred Biolek. Weil es viele positive Zuschriften gab, wurden die Flippers erneut eingeladen. Diesmal sagen sie "Weine nicht kleine Eva" und landeten einen Riesenhit. "Wir kamen uns vor wie die Beatles", erinnert sich Olaf. Doch Mitte der 70er-Jahre blieb der Erfolg aus. Die Flippers spielten an den Wochenenden wieder Tanzmusik. An ein Comeback glaubte Olaf damals nicht.

Seit 2011 flippert Olaf solo

Doch es kam anders. 1985 nahmen Olaf, Bernd und Manfred "Die rote Sonne von Barbados" auf. Sie gewannen die ZDF Hitparade und landeten danach Hit auf Hit. 2011 trennten sich die Flippers. Seitdem ist Olaf solo unterwegs. "Die Fans sagen, durch dich bleibt die Musik der Flippers erhalten. Das freut mich."

Olaf der Flipper ist am 5. Mai ab 13 Uhr zu Gast bei NDR Schlager mit Carsten Thiele.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 05.05.2023 | 13:00 Uhr