NDR Schlager feiert Geburtstag Stand: 24.10.2023 16:00 Uhr NDR Schlager wird am 01. November zwei Jahre alt. Der Geburtstag wird mit einem besonderen Programm gefeiert. Schlagerstars wie Kerstin Ott, Peggy March, Andy Borg, G.G. Anderson und viele andere gratulieren.

Ein besonderer Gast ist mit dabei!

Bernhard Brink lässt es sich nicht nehmen, ab 13 Uhr bei Carsten Thiele im Schlagerstudio vorbeizuschauen. 1972 trat er mit "Bombenfest" erstmals in der ZDF Hitparade auf. Danach folgte Hit auf Hit: Frei und abgebrannt, Viel zu jung, Blondes Wunder, Liebe auf Zeit, Lieder an die Liebe und viele andere. Auch seine Duette "Du gehst fort" mit Ireen Sheer und "Heute habe ich an dich gedacht" mit Audrey Landers waren erfolgreich.

Im vergangenen Jahr hat der gebürtige Nordhorner, der seit den 1970er Jahren in Berlin lebt, seinen 70. Geburtstag gefeiert. An Ruhestand denkt er nicht. Brink hat bei seiner Plattenfirma einen Vertrag auf Lebenszeit. Sein aktuelles Album heißt: "Bernhard Brink 50".

Bernhard Brink ist am 01. November ab 13 Uhr zu Gast bei NDR Schlager.

