Stand: 03.07.2023 15:00 Uhr Multitalent Alexander M. Helmer veröffentlicht neues Album

Alexander M. Helmer liebt Italien. Mindestens zweimal im Jahr reist er nach Triest, um sich inspirieren zu lassen. Es ist Liebe auf den zweiten Blick. 1997 erlebt er die norditalienische Stadt im Dauerregen. Eine Enttäuschung. Acht Jahre später kehrt er zurück. Diesmal scheint die Sonne und er entdeckt die Stadt für sich. Im vergangenen Jahr setzte er Triest ein musikalisches Denkmal.

Helmer singt, was ihn bewegt

Seine neueste Single heißt „Rock das Leben“. Darin heißt es: „No risk, no fun - wer fliegen will, der kann. Rock das Leben“. Am 14. Juli erscheint die CD „Paris - Triest“. Es ist das siebte Studioalbum des Wieners, dazu kommt noch eine Best of-CD.

Alexander M. Helmer ist es wichtig, seine eigenen Texte zu schreiben. Dafür wurde er als erster Österreicher mit dem Fred Jay-Preis für Textdichter ausgezeichnet. Er arbeitete mit Ralph Siegel zusammen, Dieter Thomas Heck förderte sein Talent. Helmer schreibt auch Gedichte und Kurzgeschichten, aktuell arbeitet er an seinem ersten Roman. In seiner Freizeit läuft er Halbmarathon und ist Hobbykoch.

Ein Künstler mit vielen Talenten

Viele kennen den 62-jährigen Wiener auch als Schauspieler. In der Musical- und Operettenwelt ist er eine feste Größe. Er spielte in den Erfolgsstücken "Phantom der Oper", "Jesus Christ Superstar", "Im weißen Rössl" oder in Shakespeares "Sommernachtstraum". Fernsehzuschauer kennen ihn aus dem Schloßhotel Orth und dem Tatort.

Alexander M. Helmer ist am Montag, dem 17. Juli ab 10 Uhr zu Gast bei Silke Liniewski.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 17.07.2023 | 10:00 Uhr