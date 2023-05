Stand: 25.05.2023 09:30 Uhr Mit dem Rollstuhl-Truck beim Schlagermove in Hamburg!

Schlagerfans sollten sich den 8. Juli 2023 frei halten: Dann zieht der 25. Schlagermove wieder durch Hamburg und verwandelt die Hansestadt in eine schillernde Partymeile. Auf Initiative des Schlagersängers Peter Sebastian können Menschen mit Handicap - auch solche, die auf den Rollstuhl angewiesen sind - den Augen- und Ohrenschmaus hautnah miterleben! Zum dritten Mal fährt dann der speziell ausgestattete der Rollstuhl-Truck mit und will unter dem Motto "Alle in einem Boot" als Projekt gelebter Inklusion ein Zeichen setzen.

Wer auf den Rollstuhl angewiesen ist und Lust auf Schlager hat, kann inklusive einer Begleitperson kostenlos dabei sein und auf dem Truck mitfeiern. Bis zum 31. Mai können Sie sich bewerben unter dem Stichwort "Rollstuhl-Truck". Schicken Sie bitte eine Mail an info@achteaufmich.de mit einer kurzen Begründung, warum Sie gerne dabei sein wollen. Bitte geben Sie auch die Maße Ihres Rollstuhls an! Gehen mehr Einsendungen ein, als der Truck Plätze hat, lost eine Jury unter allen Bewerbern die Mitfahrenden aus. Partner der Aktion "Achte auf mich!" sind der Förderkreis zugunsten unfallgeschädigter Kinder e.V. und die Deutsche Muskelschwund-Hilfe e.V.

