Judith & Mel: Volle Kraft voraus

Die Könige der Volksmusik kommen zu NDR Schlager. Mit "Land im Norden" starteten Judith & Mel 1990 beim Grand Prix der Volksmusik durch. Sie schafften auf Anhieb den Sprung ins Finale und erreichten einen sehr guten 5. Platz. Acht weitere Auftritte beim Grand Prix der Volksmusik folgten. 1999 erreichten sie mit "Die goldenen Jahre" sogar Platz 3.

Die Oldenburger gewannen mehr volkstümliche Hitparaden bei ARD und ZDF, als alle anderen Künstler. Mit "Die Zeit vergeht" siegten sie sensationell in der ZDF Super-Hitparade. Für ihre Verdienste um den Norden und die Stadt Oldenburg wurden Judith & Mel mit der Großen Stadtmedaille ausgezeichnet.

Weitere Informationen 2 Min Garage von Schlagerduo "Judith und Mel" abgebrannt Das Feuer wurde durch einen Kurzschluss in der Silvesternacht ausgelöst. Viele Kollegen boten Hilfe und sogar Quartier an. 2 Min

Im Herbst steht ein besonderer Geburtstag an. Am 01. Oktober wird Mel Jersey 80 Jahre alt. Seit 60 Jahren steht er auf der Bühne. Die Fans können bereits am 02. September mit Judith & Mel feiern. Dann gibt es in Ganderkesee (Niedersachsen) ein großes Grillfest inkl. Showprogramm.

Im Herbst erscheinen die 100 besten Lieder von Judith & Mel als 5 CD-Box. Die Hits von Mel Jersey gibt es als Bonus CD.

In den vergangenen Jahren mussten Judith & Mel einige Schicksalsschläge hinnehmen. 2019 erlitt Judith einen Stressinfarkt, lag 4 Wochen auf der Intensivstation. Dann brach in der Neujahrsnacht auch noch ein Brand in der Garage aus. Das Wohnhaus in Oldenburg war vorübergehend unbewohnbar.

Am 24. August sind Judith & Mel von 10 - 12 Uhr zu Gast bei Kaya Laß.