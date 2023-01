Stand: 02.01.2023 15:00 Uhr Frei und grenzenlos - Daniela Alfinito mit neuem Album

Auf Daniela Alfinito ist Verlass. Jedes Jahr veröffentlicht sie eine neue CD, in den meisten Fällen kurz nach Neujahr. "Frei und grenzenlos" erscheint am Freitag, dem 6. Januar. Im Interview mit NDR Schlager erzählt die beliebte Sängerin: "Jeder Mensch hat das Recht, frei und grenzenlos zu sein. Leben, lieben und lachen ist das Motto."

Lieder zum Abheben

Das Titellied erschien bereits im November. Das Video dazu wurde auf einem kleinen Flugplatz in Hessen gedreht. In dem Clip ist Daniela Alfinito als Beifahrerin auf einer Harley zu sehen. "Ein bisschen Nervenkitzel muss auch dabei sein. Ich fahre selbst Motorrad, aber in letzter Zeit hatte ich wenig Zeit." Deshalb nimmt sie für den Videodreh lieber hinten Platz.

"Frei und grenzenlos" ist Danielas 10. Album. Die letzten vier schafften alle den Sprung auf Platz 1 in Deutschland. Dennoch spürt sie keinen Erfolgsdruck. "Wie bei jedem Album habe ich keine besonderen Erwartungen. Ich lasse mich einfach überraschen."

Vater Bernd Ulrich hat ein Lied beigesteuert

Die neue Single "Was soll ich tun" hat ihr Vater Bernd Ulrich von den Amigos geschrieben. "Ich finde das Lied klasse. Ich finde, dass sich mein Publikum wieder mit all meinen neuen Liedern identifizieren kann. Jedes Lied auf dieser CD passt zu "Frei und grenzenlos" als Motto."

Daniela Alfinito im Konzert 08.03.2023 15:00 Uhr: Neubrandenburg, Haus der Kultur

31.03.2023 16:00 Uhr: Parchim, Stadthalle, Andy Borg Schlager & Spaß

27.05.2023 19:00 Uhr: Osterode, Stadthalle, Amigos & Daniela Alfinito

29.07.2023 14:00 Uhr: Heide, Open Air Bühne Marktplatz, Dithmarscher Schlager Marathon

13.08.2023 12:00 Uhr: Hatten, Tabula Raaza Festival

09.09.2023 19:00 Uhr: Aurich, Sparkassen-Arena, Amigos & Daniela Alfinito

10.09.2023 18:00 Uhr: Lingen (Ems), Emsland Arena, Amigos & Daniela Alfinito

24.11.2023 19:30 Uhr: Osterholz-Scharmbeck, Stadthalle, Amigos & Daniela Alfinito

Daniela Alfinito auch wieder live auf der Bühne

Daniela freut sich besonders auf ihre Konzerte in diesem Jahr. "Uns besuchen ganz viele Menschen. Es ist schön wieder auf der Bühne zu stehen, Autogramme zu geben und Fotos zu machen." Auch 2023 gibt es wieder gemeinsame Auftritte mit den Amigos, zum Beispiel in Osterode, Aurich und Lingen / Ems.

Das neue Album "Frei und grenzenlos" ist ab 6. Januar erhältlich. Dann ist Daniela Alfinito im Interview zu erleben - ab 13 Uhr bei NDR Schlager mit Karsten Gross.

