Eloy de Jong: Neues Album im Herbst Seit 30 Jahren steht Eloy de Jong im Rampenlicht. Ab 1993 machte er mit der Gruppe Caught in the act die ersten Schritte im Showgeschäft. Seit fünf Jahren ist er als Solo-Künstler erfolgreich.

Gerade ist sein neuster Titel „Immer wieder wir“ erschienen. Es ist eine Hymne auf der Kraft der Liebe. Mitch Keller hat das Lied für ihn geschrieben. Es ist der erste Vorbote des neuen Albums „Viel mehr als das Beste“, das am 13. Oktober erscheint.

Es handelt sich nicht um eine typische Best of-CD. Darauf sind auch 7 brandneue Titel. Außerdem hat Eloy seine fünf Lieblingslieder aus der Caught in the act-Zeit neu arrangiert und erstmals solo aufgenommen.

Am Freitag, dem 11. August kommt Eloy de Jong ab 13.30 Uhr zu einem Kurz-Besuch zu NDR Schlager.