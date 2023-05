Stand: 08.05.2023 13:20 Uhr Bernd Stelter zu Gast bei NDR Schlager

Er war das Gesicht von "7 Tage, 7 Köpfe". Außerdem moderierte er das "NRW Duell" im WDR Fernsehen. Mit Liedern wie "Ich hab drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär" tritt er regelmäßig im Kölner Karneval auf. Doch Bernd Stelter ist mehr als das lustige Bernie-Bärchen aus dem Fernsehen.

Bernd Stelter live im Norden 02.06.2023 Cloppenburg

13.07.2023 Norddorf / Amrum

14.+15.07.2023 Westerland / Sylt

15.09.2023 Eckernförde

16.09.2023 Lübeck

17.09.2023 Heide

20.10.2023 Hameln

21.10.2023 Aurich

22.10.2023 Bad Nenndorf

24.10.2023 Hamburg

15.11.2023 Emsdetten

Auch nachdenkliche Töne

Auf seinen CDs und in seinen Live-Programm schlägt er auch nachdenkliche Töne an. In seinem neusten Lied "Ein verdammtes Leben" wirbt er dafür, das Leben jetzt zu leben und nichts aufzuschieben. In dem Titel "Ein Leben lang" erzählt er, wie er nach dem Tod seiner Eltern das Haus ausräumt und dabei viele Erinnerungen zurückkommen.

Zu seinem 60. Geburtstag veröffentlichte Bernd Stelter das Buch "Wer älter wird, braucht Spaß am Leben". Sein Motto lautet: Fröhlich durchs letzte Lebensdrittel. Mit Bücherschreiben erholt sich Bernd Stelter vom stressigen Tourneeleben. Ein Erfolg wurden die die Camping- und Holland-Krimis um Inspecteur Piet van Houvenkamp.

Sein aktuelles Tour-Programm heißt "Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!". Damit ist er auch im Norden unterwegs. Bernd Stelter ist am 15. Mai ab 10 Uhr zwei Stunden lang zu Gast bei NDR Schlager Moderatorin Martina Gilica.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 15.05.2023 | 10:00 Uhr